Пять районов Ростовской области затронула атака БПЛА

В пяти районах Ростовской области отразили атаку БПЛА в ночь на 12 июня. Информацию опубликовал губернатор Юрий Слюсарь.
Глава региона уточнил, что беспилотники ликвидировали в Чертковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Всего уничтожили более 60 БПЛА.
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