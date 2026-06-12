СК РФ заинтересовался мягким приговором хозяину пса, напавшего на детей на Урале

«В эфире программы на федеральном телеканале сообщалось, что у пострадавшего мальчика после нападения собаки было изуродовано лицо. Его мать не согласна с таким мягким приговором», — уточнили в пресс-службе СК РФ.
Напомним: мужчина 13 марта выпустил со двора своего пса — помесь хаски с маламутом, которую он взял уже взрослой и не смог выдрессировать, собака была неуправляемой. «В сюжете говорится, что владелец собаки и до инцидента замечал агрессивность животного, но не принял мер», — подчеркнули в СК РФ.
Пес напал на пятилетнего мальчика и девочку девяти лет. Прохожие отогнали животное, но дети, особенно мальчик, сильно пострадали.
Было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ).
«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Свердловской области доложить о результатах расследования и по доводам сюжета», — говорится в сообщении ведомства.