СК РФ заинтересовался мягким приговором хозяину пса, напавшего на детей на Урале

Напомним: мужчина 13 марта выпустил со двора своего пса — помесь хаски с маламутом, которую он взял уже взрослой и не смог выдрессировать, собака была неуправляемой. «В сюжете говорится, что владелец собаки и до инцидента замечал агрессивность животного, но не принял мер», — подчеркнули в СК РФ.