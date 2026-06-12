Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Домодедово

С 1 июня в столичном аэропорту Шереметьево запустили сервис посадки в самолет по биометрии — эксперимент проходит на рейсах «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом. Теперь пассажиры авиагавани могут зарегистрироваться на рейс, пройти в перевозочный сектор и сесть в самолет с помощью автоматической идентификации по лицу через специальные турникеты.