Донская полиция выявила 13 миграционных нарушителей на ярмарке под Ростовом

Полицейские проверили ярмарку в Аксайском районе во время рейда «Нелегал-2026». В нём участвовали сотрудники миграционной службы, уголовного розыска, Госавтоинспекции и отдела МВД по Аксайскому району, а также кинологи. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД.
В ходе рейда выявили 13 нарушителей. Десять человек нарушили правила пребывания в России, ещё трое не смогли подтвердить законность своего проживания. На всех составили протоколы по статье 18.8 КоАП РФ.
Также правоохранители задержали двух иностранцев. Один из них, предварительно, использовал поддельный документ о прибытии. Второй пытался дать взятку сотрудникам Госавтоинспекции, чтобы избежать штрафа за непристегнутый ремень безопасности. По обоим фактам идут проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.