Донская полиция выявила 13 миграционных нарушителей на ярмарке под Ростовом

Также правоохранители задержали двух иностранцев. Один из них, предварительно, использовал поддельный документ о прибытии. Второй пытался дать взятку сотрудникам Госавтоинспекции, чтобы избежать штрафа за непристегнутый ремень безопасности. По обоим фактам идут проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.