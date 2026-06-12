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Донская полиция выявила 13 миграционных нарушителей на ярмарке под Ростовом

В рейде участвовали сотрудники миграционной службы.

Полицейские проверили ярмарку в Аксайском районе во время рейда «Нелегал-2026». В нём участвовали сотрудники миграционной службы, уголовного розыска, Госавтоинспекции и отдела МВД по Аксайскому району, а также кинологи. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД.

В ходе рейда выявили 13 нарушителей. Десять человек нарушили правила пребывания в России, ещё трое не смогли подтвердить законность своего проживания. На всех составили протоколы по статье 18.8 КоАП РФ.

Также правоохранители задержали двух иностранцев. Один из них, предварительно, использовал поддельный документ о прибытии. Второй пытался дать взятку сотрудникам Госавтоинспекции, чтобы избежать штрафа за непристегнутый ремень безопасности. По обоим фактам идут проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.