В Перми закрыли аэропорт из-за угрозы атаки БПЛА 12 июня

В пермском аэропорту ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов из-за угрозы атаки БПЛА 12 июня, сообщает Росавиация.
Об ограничениях сообщили в 10:35. Они необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Согласно онлайн-табло аэропорта «Большое Савино», сейчас задерживаются рейсы из Перми в Ташкент и Санкт-Петербург. Кроме того, с опозданием в краевую столицу прилетят самолёты из Казани, Санкт-Петербурга, Махачкалы и Ташкента.
В 9:50 в Пермском крае объявили режим «Беспилотная опасность», в Перми план «Ковёр» радиусом 100 километров. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.
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