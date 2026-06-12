В семи аэропортах Приволжья задержаны рейсы

«В аэропортах Казани, Набережных Челнов, Пензы, Самары, Ульяновска и Уфы по различным причинам произошли задержки выполнения пассажирских рейсов. Транспортными прокурорами в аэропортах осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров и предоставлением им услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами», — говорится в сообщении.