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В семи аэропортах Приволжья задержаны рейсы

В семи аэропортах Приволжского федерального округа были зафиксированы задержки рейсов. Контроль за соблюдением прав пассажиров организован транспортными прокурорами, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры в «Максе».

Источник: РИА "Новости"

«В аэропортах Казани, Набережных Челнов, Пензы, Самары, Ульяновска и Уфы по различным причинам произошли задержки выполнения пассажирских рейсов. Транспортными прокурорами в аэропортах осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров и предоставлением им услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами», — говорится в сообщении.