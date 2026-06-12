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В Татарстане трое человек пострадали из-за попадания БПЛА в жилой дом

В Закамском регионе Татарстана беспилотник попал в жилой дом. Трое человек пострадали. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов в Telegram.

В Закамском регионе Татарстана беспилотник попал в жилой дом. Трое человек пострадали. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов в Telegram.

Как рассказал господин Минниханов, жителей дома оперативно эвакуировали. Сейчас готовится пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

«По моему поручению руководство района проводит необходимую работу по устранению последствий и организации условий для эвакуированных жителей: горячее питание, вода, медицинская помощь», — заявил глава Татарстана.

Рустам Минниханов также сообщил, что последствия массированной атаки БПЛА оперативно устраняют на нескольких предприятиях региона. Производственные процессы не остановлены, подчеркнул он.

Сегодня Минобороны отчиталось, что за прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 231 беспилотник над Азовским морем и 16 регионами России, включая Татарстан.

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