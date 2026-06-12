Обвинение в убийстве и покушении на убийство предъявили подростку в Наро-Фоминске

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение 16-летнему иностранному гражданину в убийстве местного жителя и покушении на убийство его сына (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. “а, в” ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ранее сообщалось, что в ночь на 11 июня текущего года обвиняемый ворвался в частный дом, расположенный в дер. Тeрновка, где находился знакомый ему мужчина с двумя сыновьями. Подросток нанес ножевые ранения хозяину дома и одному из мальчиков, второй ребенок смог спрятаться. Мужчина скончался от полученных ранений на месте происшествия, его сын госпитализирован в больницу. После совершенного преступления обвиняемый скрылся на машине потерпевшего. В кратчайшие сроки фигуранта задержали по горячим следам», — говорится в сообщении.