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Ограничения на полёты введены в девяти российских аэропортах

В ночь на 12 июня временно перестали обслуживать рейсы 9 российских аэропортов. Об этом сообщили в Росавиации.

В ночь на 12 июня временно перестали обслуживать рейсы 9 российских аэропортов. Об этом сообщили в Росавиации.

Временные ограничения на выпуск и приём рейсов ввели аэропорты Волгограда, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар.

Позже к этому списку добавился аэропорт Бугульмы, который находится в Татарстане. В Росавиации пояснили, что такие меры носят вынужденный характер и нужны для безопасности полётов. При активации особого режима «Ковёр» практически невозможно избежать задержек рейсов.

Пассажирам рекомендуется сверять актуальное время вылета на официальных сайтах авиаперевозчиков или аэропортов.

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