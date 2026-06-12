Ограничения на полёты введены в девяти российских аэропортах

Позже к этому списку добавился аэропорт Бугульмы, который находится в Татарстане. В Росавиации пояснили, что такие меры носят вынужденный характер и нужны для безопасности полётов. При активации особого режима «Ковёр» практически невозможно избежать задержек рейсов.