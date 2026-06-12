Ограничения на полёты введены в девяти российских аэропортах

В ночь на 12 июня временно перестали обслуживать рейсы 9 российских аэропортов. Об этом сообщили в Росавиации.
Временные ограничения на выпуск и приём рейсов ввели аэропорты Волгограда, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар.
Позже к этому списку добавился аэропорт Бугульмы, который находится в Татарстане. В Росавиации пояснили, что такие меры носят вынужденный характер и нужны для безопасности полётов. При активации особого режима «Ковёр» практически невозможно избежать задержек рейсов.
Пассажирам рекомендуется сверять актуальное время вылета на официальных сайтах авиаперевозчиков или аэропортов.
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