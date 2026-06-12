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Шуваев: один человек погиб, 16 пострадали из-за атак ВСУ на Белгородскую область

Власти Белгородской области сообщили о последствиях налета дронов ВСУ на регион.

Источник: Комсомольская правда

Боевики Владимира Зеленского за сутки 11 июня атаковали дронами Белгородскую область 72 раза. В результате этих атак погибла одна мирная жительница, еще 16 человек в трех округах получили области получили ранения. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

«К сожалению, среди пострадавших есть двое детей. Одиннадцать мирных жителей продолжают стационарное лечение в больницах», — отметил глава региона.

Ранее глава республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что при попадании украинского беспилотника в жилой дом в Татарстане утром 12 июня пострадали три человека. Всем им оказывается медицинская помощь.

В Минобороны сообщили, что средства ПВО за ночь 12 июня перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваторией Азовского моря 231 дрон ВСУ.

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Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
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