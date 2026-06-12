Шуваев: один человек погиб, 16 пострадали из-за атак ВСУ на Белгородскую область

Боевики Владимира Зеленского за сутки 11 июня атаковали дронами Белгородскую область 72 раза. В результате этих атак погибла одна мирная жительница, еще 16 человек в трех округах получили области получили ранения. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил врио губернатора Александр Шуваев.