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Четыре человека госпитализированы из дома в Нижнекамске после попадания БПЛА

В Нижнекамске в результате попадания беспилотного летательного аппарата в жилой дом пострадали четыре человека, они доставлены в больницу. Об этом сообщил глава Минздрава Татарстана Альмир Абашев.

«Состояние троих удовлетворительное, с острой реакцией на стресс, под наблюдением врачей. У четвертого пациента осколочное ранение нижней челюсти, состояние стабильное, переводится в хирургию», — написал министр.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится на личном контроле главы Минздрава региона.

Раньше сообщалось, что украинская армия утром 12 июня, в День России, атаковала беспилотниками Закамский регион Татарстана. Один из дронов попал в жилой дом. Людей из дома эвакуировали. По поручению главы республики на место происшествия выехал премьер-министр Татарстана.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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