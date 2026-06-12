Глава «Авто-Нома» назвал возможную причину ДТП у храма в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу избирает меру пресечения директору транспортной компании Яркову, водитель которой сбил пешеходов у храма в Екатеринбурге.
«По его оплошности или из-за невнимательности, меня же там не было», — сказал прессе перед заседанием Ярков на вопрос, из-за чего могла все-таки случиться авария.
Он уточнил судье, что обвинение ему уже предъявлено. Суд также закрыл процесс по ходатайству следователя из-за того, что дело находится на начальной стадии рассмотрения, и это может привести к разглашению данных.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге в среду вечером. Погибли четыре человека, в том числе ребенок. По последней информации городской ГАИ, количество пострадавших в аварии достигло шести человек, им оказывается вся необходимая помощь.
В отношении 49-летнего водителя автобуса и 43-летнего директора транспортной компании, которой принадлежит транспортное средство, возбуждены уголовные дела: первому вменяют нарушение правил дорожного движения, второму — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По версии следствия, водитель автобуса выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что спровоцировало аварию и последующий наезд на пешеходов. Сам он заявил на допросе следователям, что перепутал педали газа и тормоза.