Власти Прикамья прокомментировали затопление квартир из-за ремонта крыши

Дом находится на улице 2-й Коммунистической, 99 в посёлке Углеуральском. По словам жильцов, в конце февраля 2026 года в здании начался капитальный ремонт крыши. В ходе работ она была полностью разобрана и лишь частично укрыта тентами, которые впоследствии были сорваны и повреждены ветром. В результате этого в нескольких квартирах начались регулярные протечки кровли.