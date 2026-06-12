Власти Прикамья прокомментировали затопление квартир из-за ремонта крыши

Администрация Губахинского муниципального округа прокомментировала сайту perm.aif.ru затопление квартир из-за ремонта крыши.
Дом находится на улице 2-й Коммунистической, 99 в посёлке Углеуральском. По словам жильцов, в конце февраля 2026 года в здании начался капитальный ремонт крыши. В ходе работ она была полностью разобрана и лишь частично укрыта тентами, которые впоследствии были сорваны и повреждены ветром. В результате этого в нескольких квартирах начались регулярные протечки кровли.
Жильцы пострадавшего дома обращались в администрацию города и Фонд капитального ремонта Пермского края, однако ответов так и не получили.
В пресс-службе администрации Губахинского округа perm.aif.ru сообщили, что подрядчик приступил к работам в мае 2026 года. В связи с обильными осадками произошла течь в жилые помещения многоквартирного дома и в подъезд. Сейчас подрядчиком ведутся работы по устранению последствий течи, работы будут завершены до 30 июня.
«Сотрудниками администрации, представителями управления строительства и ЖКХ, подрядчиком со 2 по 4 июня были проведены встречи с жителями. Достигнута договорённость о выплате компенсаций», — заявили в администрации.
Власти добавили, что по всем возникающим вопросам жителям рекомендуется обращаться в управление строительства и ЖКХ администрации Губахинского муниципального округа.