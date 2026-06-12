«Позиция следствия заключается в том, чтобы в отношении этих лиц (водителя и директора транспортной компании — ред.) была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, так как фигуранты могут воспрепятствовать расследованию», — сказал Чалков.
СК просит арестовать водителя автобуса, сбившего пешеходов в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн — РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте водителя автобуса, сбившего пешеходов в Екатеринбурге, сообщил журналистам помощник руководителя регионального управления СК РФ Максим Чалков.