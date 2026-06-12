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СК просит арестовать водителя автобуса, сбившего пешеходов в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн — РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте водителя автобуса, сбившего пешеходов в Екатеринбурге, сообщил журналистам помощник руководителя регионального управления СК РФ Максим Чалков.

Источник: РИА Новости

«Позиция следствия заключается в том, чтобы в отношении этих лиц (водителя и директора транспортной компании — ред.) была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, так как фигуранты могут воспрепятствовать расследованию», — сказал Чалков.