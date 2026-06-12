Подростку, убившему ножом мужчину в Подмосковье, предъявили обвинение

Следственный комитет предъявил 16-летнему подростку обвинение в убийстве ножом в Наро-Фоминске мужчины и покушении на жизнь его сына. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители также нашли нож, от которого обвиняемый избавился после совершения преступления. В рамках расследования проведены допросы, а также готовится назначение ряда экспертиз, включая судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую, психолого-психиатрическую и дактилоскопическую.
По версии следствия, в ночь на 11 июня обвиняемый проник в частный дом в деревне Терновка, где находились знакомый ему мужчина и двое его сыновей. В результате нападения хозяин дома и один из подростков получили ножевые ранения, тогда как второму ребенку удалось спрятаться.
Мужчина скончался на месте от полученных травм, а его сын был доставлен в больницу. После случившегося подозреваемый скрылся на автомобиле потерпевшего, однако вскоре был задержан правоохранителями по горячим следам, говорится в публикации ведомства в соцсети VK.
Подросток убил мужчину и ранил его 13-летнего сына в ночь на 11 июня. Силовики задержали подозреваемого на рынке «Садовод» в Москве. По факту убийства и покушения на убийство возбудили уголовное дело. По данным правоохранителей, подросток подрабатывал в доме у мужчины. Следователи выясняют его мотивы.