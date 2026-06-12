Подростку, убившему ножом мужчину в Подмосковье, предъявили обвинение

По версии следствия, в ночь на 11 июня обвиняемый проник в частный дом в деревне Терновка, где находились знакомый ему мужчина и двое его сыновей. В результате нападения хозяин дома и один из подростков получили ножевые ранения, тогда как второму ребенку удалось спрятаться.