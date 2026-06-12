Собянин сообщил об 11-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города у себя в канале в МАКС.
В этот же день беспилотник попал в жилой дом в Татарстане, в результате атаки пострадали три человека. За ночь 12 июня над Россией сбили 231 украинский дрон.
Кроме того, в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль были ранены два мирных жителя. Пострадавшие — мужчина и женщина — доставлены в Борисовскую центральную районную больницу.
Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что три человека пострадали в результате ракетной атаки украинской армии на Чебоксары. Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.