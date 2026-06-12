Под Барановичами Mercedes с клубникой опрокинулся из-за двух лопнувших колес

В Барановичском районе Mercedes с клубникой опрокинулся из-за сразу двух лопнувших колес, сообщил телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Жесткая авария произошла на трассе М-1 в четверг, 11 июня, примерно в 18.00. На 243 километре магистрали у груженого клубникой Mercedes на скорости лопнули сразу два колеса — правое переднее и правое заднее. После этого иномарка опрокинулась.
По фото можно понять, что ДТП было довольно серьезным, авто получило механические повреждения — помята крыша, вылетело лобовое стекло, повреждения салона и другие. Также оказался поврежден перевозимый груз — клубника рассыпалась по всей дороге. К счастью, 29-летний водитель авто не пострадал.