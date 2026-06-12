Подростку-иностранцу предъявили обвинение в убийстве мужчины в Наро-Фоминске

В ночь на 11 июня в Наро-Фоминске несовершеннолетний иностранец проник в частный дом и напал на жильцов. Погиб находившийся там 56-летний мужчина, его 13-летний сын получил ранения. Мужчина скончался на месте, ребенка госпитализировали. В СКР сообщали, что нападавший был знаком с погибшим. В тот же день подростка задержали.