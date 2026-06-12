В Красноярском крае арестован застреливший человека из-за громкой музыки

Как писал KP.RU, ранее правоохранительные органы Оренбургской области опубликовали фотографию подозреваемого, который может быть причастен к убийству полицейского при попытке задержания. Трагедию произошла 16 апреля. Злоумышленник открыл огонь по сотрудникам полиции, которые пытались задержать его. В результате один представитель правопорядка погиб, еще трое получили ранения.