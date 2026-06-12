Мужчину, стрелявшего в людей из-за громкой музыки, арестовали до 10 августа

Суд в Красноярском крае принял решение отправить мужчину, стрелявшего из ружья по людям в Иланско-Нижнеингашском округе, под стражу, сообщает ТАСС.
Обвиняемый, согласно принятому решению, будет пребывать под арестом до 10 августа, заявили в управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Как сообщалось, подсудимый стрелял в компанию, слушавшую громкую музыку. Один из слушавших музыку погиб, двое были ранены. Еще по одному стрелявший не попал.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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