При обстреле брянской Суземки погиб директор местного заповедника Никитенков

В результате артиллерийского обстрела ВСУ поселка Суземка в Брянской области погибли два мирных жителя. Одним из них стал директор биосферного заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.
По словам главы региона, еще два человека получили ранения. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь. Семьям погибших и раненых власти пообещали предоставить материальную поддержку.
Ковальчук сообщил, что удар по Суземке был нанесен из артиллерии. Другие обстоятельства произошедшего не уточняются.
Ранее Брянская область подверглась серии атак с использованием беспилотников. В поселке Белая Березка Трубчевского района, по данным региональных властей, в результате удара по гражданскому автомобилю ранения получили пять человек, включая четверых детей.
Также пострадавшие есть в селе Первомайское Севского района и селе Демьянки Стародубского района. В Первомайском ранения получили мужчина и женщина, кроме того, был уничтожен жилой дом. В Демьянках после сбросов с беспилотников пострадали еще два человека, которых госпитализировали.
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