При обстреле брянской Суземки погиб директор местного заповедника Никитенков

Также пострадавшие есть в селе Первомайское Севского района и селе Демьянки Стародубского района. В Первомайском ранения получили мужчина и женщина, кроме того, был уничтожен жилой дом. В Демьянках после сбросов с беспилотников пострадали еще два человека, которых госпитализировали.