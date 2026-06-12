Водителя челябинского автобуса отстранили от работы во время рейда

Рейд прошёл в рамках профилактического мероприятия «Автобус», которое проходит в Челябинске с 8 по 14 июня. Инспекторы следят за техническим состоянием автобусов, соблюдением ПДД, наличием предрейсовых медосмотров и режимом труда и отдыха водителей по данным тахографов.