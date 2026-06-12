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Водителя челябинского автобуса отстранили от работы во время рейда

Автобус в Челябинске сняли с маршрута из-за неисправного руля.

Источник: Госавтоинспекция Челябинска

Пассажирский автобус ПАЗ-32054, который работал на маршруте № 302 в Челябинске, остановили прямо на линии 10 июня. Причиной стали грубые нарушения, которые обнаружили сотрудники Госавтоинспекции.

У транспортного средства оказалось неисправным рулевое управление. Кроме того, водитель не смог предъявить диагностическую карту, подтверждающую, что автобус технически исправен и допущен к перевозке людей.

Нарушителя привлекли к административной ответственности. Его отстранили от дальнейшего управления транспортным средством, а сам автобус задержали и поместили на специализированную стоянку.

Рейд прошёл в рамках профилактического мероприятия «Автобус», которое проходит в Челябинске с 8 по 14 июня. Инспекторы следят за техническим состоянием автобусов, соблюдением ПДД, наличием предрейсовых медосмотров и режимом труда и отдыха водителей по данным тахографов.