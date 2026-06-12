На Дону объявили беспилотную опасность в праздник 12 июня

В Ростовской области объявили «беспилотную опасность» 12 июня, говорится в оповещении приложения МЧС России.
Жителей региона призвали покинуть открытые участки на улицах, зайти в помещения и не подходить к окнам.
Напомним, ночью 12 июня системы ПВО уничтожили свыше 60 беспилотников над Ростовской областью. Губернатор региона Юрий Слюсарь уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений на земле.
По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью в стране был сбит 231 украинский дрон.
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