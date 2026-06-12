Собянин: Средства ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил глава города Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
В этот же день украинский дрон попал в жилой дом в Татарстане, в результате атаки пострадали три человека. Предприятия, которые также попали под удар, устраняют последствия.
Кроме того, 11 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что военные ВСУ нанесли артиллерийский удар по поселку Суземка, два мирных жителя погибли, еще два пострадали.