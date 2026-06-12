В Калининграде сбили электросамокатчика

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины ДТП, имевшего место вечером 11 июня на пересечении проспекта Мира и улицы Энгельса. Согласно предварительной информации, водитель «Фольксвагена» при повороте не уступил дорогу средству индивидуальной мобильности под управлением 16-летнего парня.
В столкновении хуже пришлось, конечно же, симщику, который получил телесные повреждения. О повреждениях машины и электросамоката не сообщается.
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