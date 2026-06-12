Собянин: Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил глава города Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — добавил мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
Днем ранее в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на пассажирский автобус в селе Вознесеновка Белгородской области один человек погиб и еще 11 пострадали.
Кроме того, 11 июня при отражении ударов украинских БПЛА в Краснодарском крае пострадали три человека. Двое из них получили ранения из-за пожара, еще один — в Северском районе.