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Собянин: Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил глава города Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил глава города Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — добавил мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.

Днем ранее в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на пассажирский автобус в селе Вознесеновка Белгородской области один человек погиб и еще 11 пострадали.

Кроме того, 11 июня при отражении ударов украинских БПЛА в Краснодарском крае пострадали три человека. Двое из них получили ранения из-за пожара, еще один — в Северском районе.

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