В Пермском крае отменили режимы «Беспилотная опасность» и «Ковёр» 12 июня

На территории Пермского края отменили режимы «Беспилотная опасность» и «Ковёр» 12 июня, следует из системы оповещения об экстренных ситуациях МЧС.
Жители получили уведомление об отмене в 11:55. Напомним, режим «Беспилотная опасность» в Пермском крае и план «Ковёр» радиусом 100 километров в Перми ввели в 9:50.
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