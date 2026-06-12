«Надеемся, что жива»: Затравленная медведица Майя из Приморья бесследно исчезла

Медведица жила у вдалельца около 20 лет, её передали мужчине из цирка-шапито. Новый хозяин стал обучать на несчастном животном охотничьих собак. Когда история о жестоком обращении со зверем получила огласку, начались проверки. Вот только медведица загадочно исчезла из клетки. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко взял ситуацию с поисками хищника на контроль.