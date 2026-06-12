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«Надеемся, что жива»: Затравленная медведица Майя из Приморья бесследно исчезла

В Приморском крае пропала медведица Майя, которую пытались спасти зоозащитники. Животное содержалось на цепи в тесной клетке и использовалось для натаскивания охотничьих собак. Об исчезновении косолапого сообщил в Max исполняющий обязанности заместителя министра лесного хозяйства Алексей Суровый.

Источник: Life.ru

«На сегодняшний момент специалисты выехали на место. Посмотрели, медведя на месте не оказалось. Этим вопросом занимается Росприроднадзор и полиция», — говорится в тексте.

Медведица жила у вдалельца около 20 лет, её передали мужчине из цирка-шапито. Новый хозяин стал обучать на несчастном животном охотничьих собак. Когда история о жестоком обращении со зверем получила огласку, начались проверки. Вот только медведица загадочно исчезла из клетки. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко взял ситуацию с поисками хищника на контроль.

«Сейчас ведётся взаимодействие с владельцем медведицы для выяснения информации, где же она. Надеемся, что она ещё жива», — рассказал детали расследования директор парка-приюта для диких животных «Земля прайда» Виктор Агафонов.

Напомним, прокуратура начала проверку условий содержания медведя в селе Иннокентьевка Лесозаводского городского округа в Приморье. Поводом стали жалобы в соцсетях на антисанитарную жизнь зверя в тесной клетке. Медведица Майя принадлежит местному обществу охотничьих собак и использовалась для натаскивания лаек. Ситуация привлекла внимание и за пределами края. Директор Московского зоопарка призвала надзорные ведомства подключиться к проблеме. Условия, в которых содержится медведица, она назвала медленным убийством.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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