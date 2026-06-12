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Ограничения Росавиации привели к задержкам в Краснодаре

В аэропорту Краснодара задерживаются шесть рейсов.

Источник: Комсомольская правда

В международном аэропорту Краснодара пассажирам и встречающим шести рейсов сообщили о задержках самолетов. По данным онлайн-табло аэропорта среди вылетающих рейсов задержки зафиксированы на направлениях в Москву и Казань. На прилет задерживаются еще четыре самолета из Екатеринбурга, Антальи, Казани и Шарм-эш-Шейха.

Напомним, что накануне Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Краснодаре. Аналогичные меры в целях обеспечения безопасности полетов принимались также в аэропортах Сочи и Геленджика.