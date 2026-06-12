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В Башкирии заблудился грибник

В Гафурийском районе мужчина ушел за грибами в лес и не вернулся.

Источник: Башинформ

Обеспокоенные родственники обратились в Центр обработки вызовов Системы-112. К счастью, грибник нашелся самостоятельно и в медицинской помощи не нуждался.

В Госкомитете по чрезвычайным ситуациям напоминают: собираясь на рыбалку, в поход, за грибами или просто на прогулку в лес, важно подготовиться. Зарядить телефон и взять портативное зарядное устройство, сообщить близким или друзьям маршрут и время возвращения. Если заблудились, лучше остановиться, позвонить в службу спасения 112, оставаться на месте до прихода помощи.

Ранее в Гафурийском районе мужчина уехал кататься на квадроцикле в лес и пропал.