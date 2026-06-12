В Ростове застройщик восстановит пострадавшие от БПЛА квартиры

В донской столице застройщик поможет восстановить квартиры в жилом доме микрорайона Левенцовский. Здание пострадало от удара украинского дрона 14 января. Об этом сообщил глава Ростова Александр Скрябин.
Градоначальник рассказал, что ранее конструкции третьего подъезда дополнительно обследовали. В середине мая подрядчики уже приступили к работам. Страховочные мероприятия, проведённые ранее, призваны обеспечить безопасное обследование. Кроме того, они позволят жильцам попасть в свои квартиры и забрать личные вещи.
На следующей неделе подпишут договор на инструментальное обследование строительных конструкций и устройство страховочных систем.
«Компания застройщик с правильной гражданской позицией поможет восстановить квартиры, а там, где по результатам обследования восстановление будет признано невозможным, восстановят жилищные права жителей», — добавил Александр Скрябин.
Он подчеркнул, что городские власти будут продолжать работу до полного решения вопроса.