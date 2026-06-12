В Самаре водитель «Мазды» сбил 9-летнего мальчика

Согласно материалам Госавтоинспекции, наезд на ребенка произошел в 17:30 напротив дома № 34 в 1-м квартале поселка Мехзавод. 42-летний водитель «Мазды» ехал по двору со стороны улицы Николая Баженова в направлении улицы Березовая Аллея. В этот момент дорогу переходил 9-летний мальчик. Он попал под колеса иномарки.