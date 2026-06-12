В Барановичах двухмесячный младенец отравился лимонной кислотой из-за воды в чайнике

Трагедия едва не произошла в Барановичах. Женщина приехала с двухмесячным ребенком в гости к своей маме из-за границы. В один из дней бабушка решила почистить чайник от накипи и залила в него лимонную кислоту, не предупредив дочь. Из этой воды молодая мама приготовила детскую смеси и стала кормить малыша. В какой-то момент женщина поняла, что в воде — кислота и вызвала скорую помощь. О случившемся врачи сообщили в милицию.