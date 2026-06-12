В Барановичах двухмесячный младенец отравился лимонной кислотой из-за воды в чайнике

В Барановичах грудничка накормили смесью с лимонной кислотой по вине бабушки. Подробности официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский рассказал в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск», пишет агентство «Минск-Новости».
Трагедия едва не произошла в Барановичах. Женщина приехала с двухмесячным ребенком в гости к своей маме из-за границы. В один из дней бабушка решила почистить чайник от накипи и залила в него лимонную кислоту, не предупредив дочь. Из этой воды молодая мама приготовила детскую смеси и стала кормить малыша. В какой-то момент женщина поняла, что в воде — кислота и вызвала скорую помощь. О случившемся врачи сообщили в милицию.
— Ребенок попал в больницу с диагнозом острое случайное отравление химическим веществом Малышу успели вовремя оказать необходимую медицинскую помощь, сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает, — прокомментировал представитель СК.
В СК напомнили белорусам, что хранить бытовую химию, лекарства, кислоты, чистящие и моющие средства следует в недоступных для детей местах. Нельзя переливать «химию» в емкости из-под пищевых продуктов, в том числе кружки, банки, бутылки. Взрослым не следует оставлять маленьких детей без присмотра на кухне или в ванной комнате. И до того, как дать любой продукт или напиток ребенку нужно убедиться в его безопасности.