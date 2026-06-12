На Урале закрыли дорогу из-за подтопления проезжей части

На 17-м километре автодороги «Серов — Еловка Новая— Подгарничный» временно ограничили движение из-за выхода воды на проезжую часть, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Проехать к Ларьковке и Андриановичам сейчас можно только через Краснотурьинск.