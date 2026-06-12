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На Урале закрыли дорогу из-за подтопления проезжей части

Объезд участка возможен только со стороны Краснотурьинска.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

На 17-м километре автодороги «Серов — Еловка Новая— Подгарничный» временно ограничили движение из-за выхода воды на проезжую часть, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Проехать к Ларьковке и Андриановичам сейчас можно только через Краснотурьинск.

На подтопленном участке установлен знак «Въезд запрещен». Объезда со стороны Серова нет, поэтому движение по дороге «Серов — Андриановичи» на этом отрезке закрыто.

В региональной Госавтоинспекции просят водителей учитывать ограничения при планировании поездок и заранее выбирать маршрут через Краснотурьинск.