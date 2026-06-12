Прямо в День города. Что известно об угрозе атаки БПЛА в Прикамье 12 июня

В День города Перми жителей Пермского края разбудили уведомления о введении режима «Беспилотная опасность». Подробнее о том, что известно об угрозе атаки БПЛА в Прикамье и в каких соседних регионах объявляли сигнал, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Режимы «Беспилотная опасность», «Ковёр» и закрытие аэропорта.
Режим «Беспилотная опасность» объявили в Пермском крае в 9:50. Жители получили уведомление через систему оповещения об экстренных ситуациях МЧС.
В это же время на территории Перми ввели план «Ковёр» радиусом 100 километров. В 10:35 Росавиация сообщила, что в аэропорту «Большое Савино» введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, сейчас задерживаются рейсы из Перми в Ташкент, Санкт-Петербург и Самару. Кроме того, опаздывают самолёты в краевую столицу из Казани, Санкт-Петербурга, Махачкалы и Ташкента.
БПЛА попал в жилой дом в Татарстане.
Режим угрозы атаки БПЛА ввели не только в Пермском крае, но и в соседнем Татарстане. Глава республики Рустам Минниханов сообщил, что утром 12 июня была массированная атака БПЛА на Закамский регион.
«Предприятия, подвергшиеся атаке, оперативно устраняют последствия. Производственные процессы не остановлены. Все необходимые службы находятся на местах», — рассказал Рустам Минниханов.
По данным главы Татарстана, один из беспилотников попал в жилой дом. Жильцов эвакуировали, для них готовят пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря. Пострадали четыре человека, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
«Состояние троих удовлетворительное, с острой реакцией на стресс, под наблюдением врачей. У четвёртого пациента осколочное ранение нижней челюсти, состояние стабильное, переводится в хирургию», — сообщил глава минздрава Татарстана Альмир Абашев.
В соседней Удмуртской Республике также объявляли режимы «Беспилотная опасность» и «Ковёр».
День города и День России.
12 июня жители Перми отмечают сразу два праздника — 303-летие города и День России. По этому случаю в городе подготовили насыщенную программу: концерты, выставки, мастер-классы и другие культурные мероприятия. Несмотря на объявленную «Беспилотную опасность», информации об отмене праздничных событий от организаторов не поступало.
Режимы «Беспилотная опасность» и «Ковёр» на территории Пермского края и Перми отменили в 11:55. Об этом сообщило Министерство территориальной безопасности региона. В 12:40 были сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов в пермском аэропорту.
Подробнее о том, как пройдёт празднование Дня города и Дня России в Перми, читайте в материале сайта perm.aif.ru.