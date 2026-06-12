Прямо в День города. Что известно об угрозе атаки БПЛА в Прикамье 12 июня

В это же время на территории Перми ввели план «Ковёр» радиусом 100 километров. В 10:35 Росавиация сообщила, что в аэропорту «Большое Савино» введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полётов.