Главу компании, автобус которой насмерть сбил людей на Урале, арестовали

Вечером 10 июня пассажирский автобус в центре Екатеринбурга столкнулся с легковым автомобилем и выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Возбуждены уголовные дела в отношении водителя автобуса и директора транспортной компании о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.