Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главу компании, автобус которой насмерть сбил людей на Урале, арестовали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для директора транспортной компании, автобус которой сбил насмерть четырех пешеходов в центре города. Мужчина заключен под стражу, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, по 10 августа», — сказала судья.

Вечером 10 июня пассажирский автобус в центре Екатеринбурга столкнулся с легковым автомобилем и выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Возбуждены уголовные дела в отношении водителя автобуса и директора транспортной компании о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок, пострадали шесть человек.