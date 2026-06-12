Суд на Урале арестовал руководителя транспортной компании за ДТП у храма

Напомним, авария с четырьмя погибшими и тремя пострадавшими произошла 10 июня у храма «Большой Златоуст» в районе 21:00. По данным ГИБДД, 48-летний водитель пассажирского автобуса № 81 выехал в центр пересечения улиц Малышева и 8 Марта и столкнулся с легковым автомобилем Lifan за управлением 21-летнего мужчины, который поворачивал в сторону площади 1905 года. От удара ПАЗ на скорости вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате четыре человека, включая ребенка, погибли, трое были ранены. Позже в Госавтоинспекции сообщили об увеличении числа пострадавших до шести человек. Среди погибших оказалась сотрудница министерства экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области, экс-работница мэрии Новоуральска Елена Бекетова.