В Брестской области организатор похорон пошел под суд из-за того, что в штате у него были только женщины. Подробности рассказали в Министерстве по налогам и сборам.
Так, налоговые органы Брестчины заинтересовались необычной кадровой ситуацией у ИП, который оказывает ритуальные услуги и занимается продажей сопутствующих товаров — гробов, венков, свечей и крестов. Проверку налоговая решила провести из-за того, что у ипэшника работали в штате только женщины.
Проверяющих смутило, что официально у ритуальщика работали лишь женщины. Хотя его деятельность включала выполнение тяжелых физических работ, в том числе копку могил, перенос гробов, перевозку и сопровождение тел умерших.
И проверка показала, что как минимум двух мужчин предприниматель привлекал к работе без официального оформления. За работу им платили неофициально, не отражая данные в бухгалтерском учете и без уплаты подоходного налога и обязательных взносов в ФСЗН.
За махинации суд назначил предпринимателю штраф 50 базовых величин (2250 белорусских рублей в июне 2026 года) и конфискацию 5% дохода, полученного от незаконной деятельности, что составило 9763 рубля.
Кроме того, ИП предложено доплатить подоходный налог с выплат, которые получили неоформленные работники, и налог от предпринимательской деятельности.
— Общая сумма неисполненных налоговых обязательств превысила 16,5 тысячи рублей, — подчеркнули в налоговой.