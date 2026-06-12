Известный композитор и его жена погибли в ДТП с электричкой под Петербургом

Схода состава с рельс допущено не было, однако из-за ДТП на этом направлении задержались несколько поездов. Транспортная прокуратура изучает подробности трагедии. Одной из её вероятных причин называют отсутствие на переезде шлагбаума — местные жители давно жалуются на это.