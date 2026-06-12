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Известный композитор и его жена погибли в ДТП с электричкой под Петербургом

Легковушка врезалась в поезд на переезде в Лисьем Носу.

Вечером 11 июня в страшном ДТП погибли композитор Владимир Сапожников и его жена музыковед Лариса Воронцовская. Их машина столкнулась с электричкой на переезде близ Лисьего Носа.

Поздно вечером у станции Лисий Нос легковой автомобиль выехал на переезд, проигнорировав сигнал светофора о запрете движения. В Северо-Западной прокуратуре сообщили, что находившаяся за рулём 74-летняя Лариса Воронцова выехала на ж/д пути, не заметив приближавшегося состава.

Машинист электрички применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось — 81-летний композитор Сапожников умер на месте от полученных травм, его супруга скончалась в реанимации сестрорецкой больницы.

Схода состава с рельс допущено не было, однако из-за ДТП на этом направлении задержались несколько поездов. Транспортная прокуратура изучает подробности трагедии. Одной из её вероятных причин называют отсутствие на переезде шлагбаума — местные жители давно жалуются на это.

Ранее стало известно о скоропостижной кончине выдающегося отоланринголога Андрея Савина. Он умер прямо на рабочем месте.