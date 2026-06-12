Стрелявшего в людей из-за громкой музыки жителя Красноярска отправили в СИЗО

Мужчину из Красноярска, стрелявшего в людей из-за громкой музыки, отправили в СИЗО до 10 августа. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.
Напомним, что горожанина подозревают в учинении кровавой расправы над четырьмя жителями поселка Канифольный. По версии правоохранительных органов, ночью 11 июня компания друзей — 39-летняя женщина и трое мужчин 38 и 40 лет — громко слушала музыку на улице Школьная. Именно из-за этого и вспыхнул конфликт, который закончился выстрелами из охотничьего ружья. Итог: убитый 38-летний и трое раненых.
На 51-летнего жителя краевой столицы завели уголовные дела об убийстве и покушении на убийство.
Ранее мы писали, что в башкирском городе Салават трагически погиб 21-летний хоккеист Егор Ядыкин. Он выступал за клуб «Норильск» из Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).