Стрелявшего в людей из-за громкой музыки жителя Красноярска отправили в СИЗО

Напомним, что горожанина подозревают в учинении кровавой расправы над четырьмя жителями поселка Канифольный. По версии правоохранительных органов, ночью 11 июня компания друзей — 39-летняя женщина и трое мужчин 38 и 40 лет — громко слушала музыку на улице Школьная. Именно из-за этого и вспыхнул конфликт, который закончился выстрелами из охотничьего ружья. Итог: убитый 38-летний и трое раненых.