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Стрелявшего в людей из-за громкой музыки жителя Красноярска отправили в СИЗО

Мужчину из Красноярска, стрелявшего в людей из-за громкой музыки, арестовали.

Источник: Комсомольская правда

Мужчину из Красноярска, стрелявшего в людей из-за громкой музыки, отправили в СИЗО до 10 августа. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

Напомним, что горожанина подозревают в учинении кровавой расправы над четырьмя жителями поселка Канифольный. По версии правоохранительных органов, ночью 11 июня компания друзей — 39-летняя женщина и трое мужчин 38 и 40 лет — громко слушала музыку на улице Школьная. Именно из-за этого и вспыхнул конфликт, который закончился выстрелами из охотничьего ружья. Итог: убитый 38-летний и трое раненых.

На 51-летнего жителя краевой столицы завели уголовные дела об убийстве и покушении на убийство.

Ранее мы писали, что в башкирском городе Салават трагически погиб 21-летний хоккеист Егор Ядыкин. Он выступал за клуб «Норильск» из Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).