В Калининграде пожарные предотвратили мощный взрыв

Минувшей ночью в Калининграде на улице старшины Дадаева в магазине по продаже и обслуживанию мототехники неожиданно воспламенились литиевые батареи. Затем огонь перекинулся на стеллажи.
В итоге площадь пожара составила 30 квадратных метров, боролись с ним 20 пожарных на пяти единицах спецтехники, которым удалось не допустить взрыва находившихся в помещении одного баллона с пропаном и двух — с кислородом. Емкости успели вынести.
Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС России, причину пожара установят сотрудники органов дознания.
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