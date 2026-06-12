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В Калининграде пожарные предотвратили мощный взрыв

Из загоревшегося магазина вовремя вынесли три газовых баллона.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью в Калининграде на улице старшины Дадаева в магазине по продаже и обслуживанию мототехники неожиданно воспламенились литиевые батареи. Затем огонь перекинулся на стеллажи.

В итоге площадь пожара составила 30 квадратных метров, боролись с ним 20 пожарных на пяти единицах спецтехники, которым удалось не допустить взрыва находившихся в помещении одного баллона с пропаном и двух — с кислородом. Емкости успели вынести.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС России, причину пожара установят сотрудники органов дознания.

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