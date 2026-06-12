Жительница Башкирии застряла на горе Торатау.

Жительница Ишимбайского района застряла на горе Торатау. Она позвонила в Центр обработки вызовов Системы-112 и сообщила, что не может ни подняться, ни спуститься. В итоге ей все же удалось спуститься без помощи спасателей. В медицинской помощи она не нуждалась, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.