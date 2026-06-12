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Жительница Башкирии застряла на горе Торатау

Жительница Башкирии застряла на горе Торатау.

Источник: Башинформ

Жительница Ишимбайского района застряла на горе Торатау. Она позвонила в Центр обработки вызовов Системы-112 и сообщила, что не может ни подняться, ни спуститься. В итоге ей все же удалось спуститься без помощи спасателей. В медицинской помощи она не нуждалась, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

Спасатели рекомендуют: выходя на маршрут, особенно в горной местности, нужно заранее оценить свои силы и помнить о безопасности. В случае экстренной ситуации вызывайте спасателей по номеру 112.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Гафурийском районе заблудился грибник.