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Зарезала мужчину у кинотеатра: Оперативники раскрыли убийство 16-летней давности в Петербурге

Через 16 лет полиция нашла женщину, зарезавшую мужчину у кинотеатра в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Оперативники Петербурга раскрыли убийство, совершенное 16 лет назад у кинотеатра на Будапештской улице. 31 января 2009 года у заведения нашли изрезанный труп мужчины. По горячим следам раскрыть преступление не удалось, но работа продолжалась все эти годы. И вот, спустя 16 лет, полиции удалось задержать подозреваемую. Ею оказалось 38-летняя жительница поселка Новогорелово Ленобласти, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Женщина дала признательные показания.

— Она призналась в том, что в результате внезапного конфликта с мужчиной на почве неприязненных отношений несколько раз ударила его ножом и убежала, — рассказали в полиции.

Изначально было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти). На данный момент в отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Добавим, что с момента убийства в 2009 году женщина дважды уже была судима — за мошенничество и незаконный оборот наркотиков.