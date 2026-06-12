Гибель работника на «Беларуськалии»: возбуждено уголовное дело

Трагедия произошла на солигорском предприятии в четверг 11 июня вечером при выполнении в шахте работ по возведению дверной солебетонной перемычки.
В результате инцидента погиб 50-летний крепильщик рудника, еще двое работников были травмированы. Так, 34-летний тракторист получил тяжкие телесные повреждения, а у 18-летнего учащегося колледжа, который проходил на руднике практику, повреждена нога. Пострадавших госпитализировали.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователями совместно со специалистами УГКСЭ по Минской области провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картина, допросили свидетелей и назначили ряд экспертных исследований.
Кроме того, была изъята документация, в том числе по соблюдению техники безопасности и охране труда на предприятии.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 303 (Нарушение правил безопасности горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.
«Проводятся следственные действия, для установления всех обстоятельств, причин и условий, произошедшего», — добавили в СК.