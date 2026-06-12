Гибель работника на «Беларуськалии»: возбуждено уголовное дело

В результате инцидента погиб 50-летний крепильщик рудника, еще двое работников были травмированы. Так, 34-летний тракторист получил тяжкие телесные повреждения, а у 18-летнего учащегося колледжа, который проходил на руднике практику, повреждена нога. Пострадавших госпитализировали.