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Суд арестовал водителя автобуса, сбившего пешеходов у храма в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу водителя автобуса, которой сбил четверых пешеходов у храма в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Заключить под стражу на два месяца, до 10 августа», — озвучила решение судья.

Ранее в пятницу также арестовали Алексея Яркова — директора транспортной компании «Авто-Ном», которой принадлежит автобус. По версии следствия, мужчина допускал нарушения режима труда и отдыха водителя, не предоставляя ему выходные дни для восстановления и вынуждая работать на пределе физических возможностей.

ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге в среду вечером. Погибли четыре человека, в том числе девятилетний ребенок. По последней информации городской ГАИ, количество пострадавших в аварии достигло шести человек.