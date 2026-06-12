Суд арестовал водителя автобуса, сбившего пешеходов у храма в Екатеринбурге

ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге в среду вечером. Погибли четыре человека, в том числе девятилетний ребенок. По последней информации городской ГАИ, количество пострадавших в аварии достигло шести человек.