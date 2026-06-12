В Петербурге трое мужчин напали на покупателя Mercedes

Согласно релизу ведомства, во вторник мужчина сообщил в полицию, что в кафе на Дунайском проспекте неизвестные под угрозой расправы отобрали у него сумку, где было более 20 миллионов рублей.
Как установили правоохранители, заявитель, который собирался купить автомобиль Mercedes S-класса, через посредника нашел продавца и договорился обсудить сделку в кафе.
«В условленную дату мужчины встретились и в момент заключения договора о покупке автомобиля трое присутствовавших на встрече, в том числе и посредник, напали на заявителя и, угрожая пистолетом, заставили отдать им все имевшиеся при себе денежные средства», — рассказали в ГУМВД.
Правоохранители установили, что на заявителя напали два жителя Кудрово в Ленинградской области и житель Петербурга, в среду они были задержаны как подозреваемые, отмечают в полиции.
При обысках изъят, в частности, пистолет Crvena Zastava М70 и восемь патронов калибра 7,65 миллиметра. Как установила экспертиза, оружие и боеприпасы являются пригодными для стрельбы.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой), добавили в региональном главке МВД.