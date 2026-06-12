В Петербурге трое мужчин напали на покупателя Mercedes

«В условленную дату мужчины встретились и в момент заключения договора о покупке автомобиля трое присутствовавших на встрече, в том числе и посредник, напали на заявителя и, угрожая пистолетом, заставили отдать им все имевшиеся при себе денежные средства», — рассказали в ГУМВД.