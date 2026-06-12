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В Петербурге трое мужчин напали на покупателя Mercedes

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 июн — РИА Новости. Полиция задержала троих мужчин, которые, предположительно, при обсуждении в кафе в Санкт-Петербурге сделки по покупке автомобиля Mercedes под угрозой пистолета отобрали у потенциального покупателя около 20 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: РИА Новости

Согласно релизу ведомства, во вторник мужчина сообщил в полицию, что в кафе на Дунайском проспекте неизвестные под угрозой расправы отобрали у него сумку, где было более 20 миллионов рублей.

Как установили правоохранители, заявитель, который собирался купить автомобиль Mercedes S-класса, через посредника нашел продавца и договорился обсудить сделку в кафе.

«В условленную дату мужчины встретились и в момент заключения договора о покупке автомобиля трое присутствовавших на встрече, в том числе и посредник, напали на заявителя и, угрожая пистолетом, заставили отдать им все имевшиеся при себе денежные средства», — рассказали в ГУМВД.

Правоохранители установили, что на заявителя напали два жителя Кудрово в Ленинградской области и житель Петербурга, в среду они были задержаны как подозреваемые, отмечают в полиции.

При обысках изъят, в частности, пистолет Crvena Zastava М70 и восемь патронов калибра 7,65 миллиметра. Как установила экспертиза, оружие и боеприпасы являются пригодными для стрельбы.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой), добавили в региональном главке МВД.