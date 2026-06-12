Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде ночью горел магазин по продаже и обслуживанию мототехники

Пожарные эвакуировали 1 пропановый и 2 кислородных баллона, предотвратив угрозу взрыва.

В ночь с четверга на пятницу в Калининграде произошел пожар в магазине по продаже и обслуживанию мототехники. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Сегодня ночью на улице Дадаева горели литиевые батареи и стеллажи в магазине по продаже и обслуживанию мототехники. Прибывшие на место сотрудники чрезвычайного ведомства эвакуировали 1 пропановый и 2 кислородных баллона, предотвратив угрозу взрыва, и ликвидировали возгорание. Причину пожара установят сотрудники органов дознания», — говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 20 специалистов и 5 единиц.

Фото пресс-службы регионального управления МЧС.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше