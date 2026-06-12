В Калининграде ночью горел магазин по продаже и обслуживанию мототехники

В ночь с четверга на пятницу в Калининграде произошел пожар в магазине по продаже и обслуживанию мототехники. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
«Сегодня ночью на улице Дадаева горели литиевые батареи и стеллажи в магазине по продаже и обслуживанию мототехники. Прибывшие на место сотрудники чрезвычайного ведомства эвакуировали 1 пропановый и 2 кислородных баллона, предотвратив угрозу взрыва, и ликвидировали возгорание. Причину пожара установят сотрудники органов дознания», — говорится в сообщении.
Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 20 специалистов и 5 единиц.
Фото пресс-службы регионального управления МЧС.