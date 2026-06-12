Самарскую вейповую империю банкротят из-за налоговых долгов на 13 млрд рублей

В Самаре также зарегистрировано ООО «Бруско импорт», где учредителем выступает Алексей Веняминов, который по данным СМИ, является братом Александра Веняминова. Компания судилась с таможенниками, начислившими ей около 900 млн р. акцизов за ввоз в РФ под видом расходных элементов картриджей и испарителей к вейпам. Кроме того, Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками лишила «Бруско импорт» лицензии. Сейчас это решение оспаривается в суде. Выручка «Бруско импорта» в 2024 г. составила 4,5 млрд руб. при прибыли в 456 млн рублей. В 2025 г. выручка упала до 2,3 млрд руб. при убытке в 353 млн рублей.