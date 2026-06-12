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После атаки 10 июня в Чебоксарах выявили повреждения в 42 домах

Глава Чебоксар Станислав Трофимов в своем аккаунте в «Максе» сообщил, что повреждения выявлены в 42 домах города после ракетной атаки 10 июня. По его словам, в более чем 40 квартирах все повреждения уже устранены.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщалось ранее, утром 10 июня глава Чувашии Олег Николаев заявил, что Чебоксары подверглись ракетной атаке, в результате которой пострадали три человека. В тот же день 16 комиссий приступили к обходу жилых помещений для фиксации нанесенного ущерба.

«Продолжаем восстановление пострадавших от вражеских атак домов. После прилета 10 июня повреждения имеются в 42 домах. Более чем в 40 квартирах все повреждения уже устранены», — написал Трофимов.

Мэр уточнил, что строительные работы ведутся ежедневно. «После прилета 5 мая повреждения устранены в 53 домах, в работе остаются 4 дома. Основные и объемные работы [проводятся] в домах по улице Ленинского Комсомола и Строителей», — отметил градоначальник.

Трофимов добавил, что в доме на улице Ленинского Комсомола завершается восстановление балконных конструкций. В ближайшие дни планируется начать установку окон и остекление. Кроме того, ведутся работы по восстановлению стен в квартирах. В доме на улице Строителей завершается монтаж окон на балконах. Также, по информации главы города, из республиканского резервного фонда выделено 22 млн рублей для оказания помощи гражданам, пострадавшим от атаки беспилотников.

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