После атаки 10 июня в Чебоксарах выявили повреждения в 42 домах

Трофимов добавил, что в доме на улице Ленинского Комсомола завершается восстановление балконных конструкций. В ближайшие дни планируется начать установку окон и остекление. Кроме того, ведутся работы по восстановлению стен в квартирах. В доме на улице Строителей завершается монтаж окон на балконах. Также, по информации главы города, из республиканского резервного фонда выделено 22 млн рублей для оказания помощи гражданам, пострадавшим от атаки беспилотников.