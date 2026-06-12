После атаки 10 июня в Чебоксарах выявили повреждения в 42 домах

Как сообщалось ранее, утром 10 июня глава Чувашии Олег Николаев заявил, что Чебоксары подверглись ракетной атаке, в результате которой пострадали три человека. В тот же день 16 комиссий приступили к обходу жилых помещений для фиксации нанесенного ущерба.
«Продолжаем восстановление пострадавших от вражеских атак домов. После прилета 10 июня повреждения имеются в 42 домах. Более чем в 40 квартирах все повреждения уже устранены», — написал Трофимов.
Мэр уточнил, что строительные работы ведутся ежедневно. «После прилета 5 мая повреждения устранены в 53 домах, в работе остаются 4 дома. Основные и объемные работы [проводятся] в домах по улице Ленинского Комсомола и Строителей», — отметил градоначальник.
Трофимов добавил, что в доме на улице Ленинского Комсомола завершается восстановление балконных конструкций. В ближайшие дни планируется начать установку окон и остекление. Кроме того, ведутся работы по восстановлению стен в квартирах. В доме на улице Строителей завершается монтаж окон на балконах. Также, по информации главы города, из республиканского резервного фонда выделено 22 млн рублей для оказания помощи гражданам, пострадавшим от атаки беспилотников.