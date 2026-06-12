Прокуратура Кетовского района защитила обманутого мошенниками участника СВО

«Прокурор Кетовского района обратился в суд с иском о взыскании с владельца банковского счета денежных средств, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 млн. 788 тыс. рублей. Решением суда иск прокурора удовлетворен. Ход исполнения находится на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении.