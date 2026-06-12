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Прокуратура Кетовского района защитила обманутого мошенниками участника СВО

По результатам проверки материалов уголовного дела по заявлению участника специальной военной операции, являющегося инвалидом II группы, установлены основания для судебной защиты его нарушенных прав.

Прокуратура Кетовского района Курганской области выступила в интересах участника СВО. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, по результатам проверки материалов уголовного дела по заявлению участника специальной военной операции, являющегося инвалидом II группы, установлены основания для судебной защиты его нарушенных прав.

В ходе расследования уголовного дела получены сведения из банковской организации о том, что владельцем счета, на который потерпевший перечислил похищенные обманным путем денежные средства, является житель Ставропольского края.

«Прокурор Кетовского района обратился в суд с иском о взыскании с владельца банковского счета денежных средств, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 млн. 788 тыс. рублей. Решением суда иск прокурора удовлетворен. Ход исполнения находится на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении.