Прокуратура Кетовского района защитила обманутого мошенниками участника СВО

Прокуратура Кетовского района Курганской области выступила в интересах участника СВО. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, по результатам проверки материалов уголовного дела по заявлению участника специальной военной операции, являющегося инвалидом II группы, установлены основания для судебной защиты его нарушенных прав.
В ходе расследования уголовного дела получены сведения из банковской организации о том, что владельцем счета, на который потерпевший перечислил похищенные обманным путем денежные средства, является житель Ставропольского края.
«Прокурор Кетовского района обратился в суд с иском о взыскании с владельца банковского счета денежных средств, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 млн. 788 тыс. рублей. Решением суда иск прокурора удовлетворен. Ход исполнения находится на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении.